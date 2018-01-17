Севастопольский университет покажет гостям антропоморфного робота

Севастополь, 17 января. Представители отдела информационной политики и корпоративных СМИ Севастопольского государственного университета рассказали, что вуз покажет антропоморфного робота под именем SAR-400.

Отмечается, что SAR-400 представляет собой прототип знаменитого Федора, первого антропоморфного робота, сделанного для оказания помощи космонавту на борту и за его пределами на Международной космической станции.

Уточняется, что киборгом можно управлять на расстоянии.

Работники центра «Мехатроника и робототехника» предлагают гражданам самим придумать имя для SAR-400. Для этого необходимо зайти в группу СевГУ в социальной сети «ВКонтакте» до седьмого февраля.

Стоит отметить, что победитель конкурса будет удостоен приза.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в сентябре 2017 года президенту России Владимиру Путину продемонстрировали созданного в Пермском информационно-технологическом кластере робота-промобота. Киборг поздоровался с главой российского государства: «Здравствуйте, Владимир Владимирович!», после чего Путин пожал ему руку.

Владимир Путин. Биография