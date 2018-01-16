Футболисты клуба «Севастополь» отправились на тренировочный сбор

Севастополь, 16 января. Игроки футбольного клуба «Севастополь» прошли на минувшей неделе медицинское обследование, а 15 января отправились на первый тренировочный сбор, который проходит в Новопавловке. Об этом сообщается в клубном микроблоге социальной сети Twitter.

Зимние сборы 2017/2018. День первый https://t.co/UhWTLIskxv — ФК «Севастополь» (@fcsevastopol_ru) January 15, 2018

По словам пресс-секретаря клуба Михаила Кумброва, травмированных футболистов нет, игроки начали сбор в оптимальных физических кондициях.

«Тренировки продлятся до 27 января, после чего команде будет предоставлен краткосрочный отдых перед заключительными сборами», — уточнили в пресс-службе «Севастополя».

Напомним, в октябре 2017 года тогда еще глава Российской футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что президент России Владимир Путин дал ряд рекомендаций по защите интересов российских футболистов.

Владимир Путин. Биография