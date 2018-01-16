Двадцать тысяч туристов посетили Севастополь за новогодние праздники

Севастополь, 16 января. Пять процентов от общего количества туристов, отдыхавших в Севастополе на новогодние праздники, являются гражданами Украины. Об этом заявила заместитель начальника главного управления культуры города Лариса Дудкина.

По ее словам, по 15% от общего числа путешественников — это жители российской столицы и Краснодарского края, около шести процентов — это жители Северной столицы.

«Лидеры среди иностранных туристов — это жители Украины, их количество составило 5% от общего числа отдыхающих», — рассказала она.

Дудкина добавила, что в новогодние и рождественские праздники в Севастополе также побывали граждане Китая, Эстонии, Белоруссии и Молдовы, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, в августе минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что федеральная власть готова выделить дополнительные ресурсы на «увеличение темпов работ» по благоустройству Севастополя.

Российский лидер подчеркнул, что Севастополь необходимо привести в «достойный вид».

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