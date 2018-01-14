Керченская переправа возобновила прерванную из-за ветра работу

Симферополь, 14 января. Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители компании «Морская дирекция».

Работа паромов была временно приостановлена в ночь на 13 января. Данное решение было принято в связи с плохой погодой и сильным ветром. В результате на Крымском полуострове и в Краснодарском крае скопились тысячи машин.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде», — отметила пресс-служба.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение совета министров республики, согласно которому оператор Керченской паромной переправы «Морская дирекция» будет ликвидирован до июня 2018 года.

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