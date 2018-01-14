Путин одобрил идею: в Крыму планируют построить тоннель под Севастопольской бухтой

Севастополь, 14 января. В Крыму планируют воплотить в жизнь еще один масштабный проект — тоннель под Севастопольской бухтой. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил эту тему с российским президентом Владимиром Путиным, который одобрил инициативу.

Отмечается, что сооружение сможет соединить северную и южную части Севастополя.

Тоннель планировали построить еще в советские годы, но тогда инициативу забраковали. Пока Крымский полуостров был в составе Украины, об этом никто не вспоминал.

Согласно данным газеты «Московский комсомолец», тендер на подготовку технико-экономического обоснования выиграла фирма «УСК-МОСТ», которая возводила мост через пролив Босфор во Владивостоке.

Как отметил заместитель директора компании Андрей Аникин, государственный контракт был подписан 25 декабря 2017 года.

В настоящее время авторы идеи думают, что именно строить: тоннель или мост. Аникин также уточнил, что эксперты рассматривают четыре варианта транспортного сообщения.

Напомним, в скором времени в Крыму завершат строительство моста через Керченский пролив. Официальное открытие Крымского моста запланировано на этот год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство Крымского моста закончат в установленные сроки. Он также отметил, что возведение сооружение идет с опережением графика.