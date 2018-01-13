Уровень рождаемости снизился в Севастополе в 2017 году

Севастополь, 13 января. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в Севастополе снизился уровень рождаемости, сообщает Севастопольстат.

В период с января по ноябрь прошлого года в Севастополе родилось 4435 детей, отмечается, что в 2016 году новорожденных было на 553 больше. Согласно полученным данным, рождаемость снизилась во всех районах города.

«Общий коэффициент рождаемости в целом по Севастополю в расчете на тысячу человек населения составил 11,3 и был меньше, чем за январь — ноябрь 2016 года (13,1)», — отмечает Севастопольстат.

Как стало известно, у 49 беременных женщин появились на свет двойняшки, у одной родилась тройня. Отмечается, что у 40 семей родился пятый и более ребенок. Согласно статистике, больше всего детей — 39,6 процента от общего числа новорожденных — родилось в Гагаринском районе Севастополя.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в конце прошлого года принял ряд мер, направленных на повышение рождаемости. В частности, была продлена программа материнского капитала до конца 2021 года. Отметим, для российских семей появились новые возможности по использованию материнского капитала с 1 января этого года.