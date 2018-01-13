Поток туристов в Крым на новогодних каникулах вырос на треть

Севастополь, 13 января. Более 113 тысяч туристов посетили Республику Крым в период новогодних каникул. Поток туристов по сравнению с прошлым годом увеличился на 30,1 процента, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетило 113, 3 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 87,1 тысяч отдыхающих», — отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По словам Вадима Волченко, изменилось перераспределение турпотока. Раньше туристов больше было на южных берегах Крыма, в этот раз турпоток сместился в сторону восточного и западного побережья. Отмечается, что это связано с интересными мероприятиями в этих районах, а также с желанием путешественников лучше узнать Крым.

Туристы, как и раньше, для отдыха выбирают Большую Ялту, однако увеличился поток туристов почти в два раза в Алушту и Евпаторию. Также стоит отметить, что пользуются популярностью Керчь, Саки и Симферополь.