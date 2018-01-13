Непогода прервала работу Керченской переправы

Севастополь, 13 января. Пресс-служба компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция» сообщила, что работа переправы приостановлена из-за плохих погодных условий.

Сообщается, что причиной остановки движения паромов в ночь на субботу стал сильный ветер. При этом отмечается, что 11 и 12 января переправа осуществляла перевозку грузов и пассажиров в условиях штормового предупреждения.

Ранее Крымское управление МЧС распространило экстренное предупреждение на ближайшие три дня из-за резкого ухудшения погоды в регионе: арктический воздух несет похолодание на полуостров, говорится в материале Газеты.ру.