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Журналистам в Севастополе вернули многомиллионный долг по зарплате
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    Журналистам в Севастополе вернули многомиллионный долг по зарплате

    17:29  12 Января 2018  /обновлено: 17:29  12 Января 2018
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    Журналистам в Севастополе вернули многомиллионный долг по зарплате

    Севастополь, 12 января. Пятимиллионный долг по зарплате выплачен сотрудникам обанкротившегося АНО «РИА «Севастополь». 

    Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя, руководителю ликвидационной комиссии АНО «РИА «Севастополь» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В пресс-релизе отмечается, что задолженность погашена в полном объеме.

    Задержки с выплатой заработной платы на предприятии начались в январе 2016 года. Основная часть сотрудников уволилась из СМИ в марте-мае прошлого года без расчета. При этом правительство Севастополя обязалось рассчитаться с долгами перед сотрудниками предприятия до конца 2017 года.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать почетное звание «Заслуженный журналист России». Соответствующее поручение будет сформулировано для администрации президента. По словам российского лидера, профессия журналиста является «героической». 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #журналисты #севастополь
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