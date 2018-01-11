Филиал киностудии «Ленфильм» откроют в Севастополе

Севастополь, 11 января. Филиал кинематографической студии «Ленфильм» собираются открыть в Севастополе. Соответствующий договор подписали корпорация развития города и киностудия.

По информации пресс-службы «Ленфильма», Крым и Севастополь на протяжении всего времени пользовались популярностью у режиссеров в качестве съемочных площадок, пишет «Ньюинформ».

Напомним, ранее стало известно, что на реконструкцию Ялтинской киностудии в Крыму необходимо порядка четырех млрд рублей.

В середине декабря 2017 года СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин в 1970-х годах якобы снялся в нескольких кинокартинах на «Ленфильме».

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему о работе Путина в кинематографе ничего неизвестно.

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