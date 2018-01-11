Выборы-2018: Овсянников призвал жителей Севастополя проголосовать за Путина

Севастополь, 11 января. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников призвал жителей города прийти на выборы-2018 и проголосовать за действующего президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«18 марта 2018 года важный день в истории Севастополя — горожане примут участие в выборах президента России», — написал Овсянников.

Он также отметил, что Севастополь одним из первых начал акцию по сбору подписей в поддержку выдвижения президента РФ Путина.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года.

Отметим, что жители Крыма и Севастополя впервые после воссоединения с РФ будут выбирать президента страны.

Напомним, 6 декабря лидер Российской Федерации Владимир Путин объявил о своем решении идти на президентские выборы-2018. Глава РФ отметил, что идет на выборы как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку политических кругов.

Накануне Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве и рассказал, что в жизни главное.

Владимир Путин. Биография