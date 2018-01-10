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Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной
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    Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной

    12:10  10 Января 2018  /обновлено: 12:10  10 Января 2018
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    Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной

    Москва, 10 января. Провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма не прекращается, поэтому российская сторона принимает меры по обеспечению безопасности своей территории. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о развертывании систем С-400 на российском полуострове.

    Он подчеркнул, что в Кремле в курсе того, что продолжается провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма.

    По его словам, Россия не может игнорировать данные факты.

    «Конечно, принятие российской стороной всех нужных мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности», — решительно подчеркнул Песков.

    Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной

    Он также напомнил, что у Москвы есть на это «полное суверенное право», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно, что новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль российско-украинскую границу.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #песков #крым #с-400 #граница #севастополь
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