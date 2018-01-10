Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной

Москва, 10 января. Провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма не прекращается, поэтому российская сторона принимает меры по обеспечению безопасности своей территории. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о развертывании систем С-400 на российском полуострове.

Он подчеркнул, что в Кремле в курсе того, что продолжается провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма.

По его словам, Россия не может игнорировать данные факты.

«Конечно, принятие российской стороной всех нужных мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности», — решительно подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что у Москвы есть на это «полное суверенное право», передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль российско-украинскую границу.