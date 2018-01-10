Маршрутка сбила жителя Севастополя на пешеходном переходе

Севастополь, 10 января. Маршрутка сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Севастополе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувший вторник около Севастопольского государственного университета.

Житель Севастополя 1997 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель маршрутки не смог вовремя затормозить и допустил наезд на мужчину, передает агентство «Крыминформ».

В результате аварии пешеход получил различные травмы и был госпитализирован, пишет «Ньюинформ».

В настоящее время по факту ДТП инициирована проверка, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на пермской автодороге.