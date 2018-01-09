Большой портрет Путина появился на окне дома в Севастополе
Севастополь, 9 января. Жители Севастополя заметили на одном из жилых домов окно, где висит большой портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщается в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи Сети сообщили, что портрет российского президента повесили на доме, расположенном по улице Шмидта, 4.
Напомним, в декабре минувшего года гражданин Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина.
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