Большой портрет Путина появился на окне дома в Севастополе

Севастополь, 9 января. Жители Севастополя заметили на одном из жилых домов окно, где висит большой портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщается в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи Сети сообщили, что портрет российского президента повесили на доме, расположенном по улице Шмидта, 4.

Напомним, в декабре минувшего года гражданин Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина.

Владимир Путин. Биография