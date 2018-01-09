В Севастополе вор-сладкоежка украл из автомобиля регистратор и шоколадку

Севастополь, 9 января. Неизвестный злоумышленник в минувшее воскресенье разбил стекло автомобиля, припаркованного во дворе улицы Степаняна в Севастополе, и украл из салона машины шоколадку.

По словам владелицы транспортного средства, злоумышленник разбил окно боковой двери и украл из салона автомобиля регистратор и шоколадку, которая была в бардачке.

Женщина также рассказала, что в момент совершения кражи у транспортного средства сработала сигнализация. Когда хозяйка машины выбежала на улицу, то злоумышленник уже скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает вора.

Напомним, в середине декабря минувшего года грузовик с шоколадом и кормом для животных бесследно пропал на пути из Москвы в Петербург.