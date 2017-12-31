Энергомост в Крым взяла под защиту вневедомственная охрана Росгвардии
Симферополь, 31 декабря. Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану энергомост в Крым с воскресенья, 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
По словам начальника управления Росгвардии в Крыму Степана Гайдаржийского, всего под охраной Росгвардии находится 16 объектов региона, включенных в перечень российского правительства.
«До этого его охраняли Внутренние войска, то есть, Росгвардия, а с 1 января это переходит в нашу же вневедомственную охрану», — добавил Гайдаржийский.
Известно также, что безопасность энергомоста в Кубани также будет поручена сотрудникам вневедомственной охраны, — пишет ТАСС.
Ранее украинский генерал рассказал об «уязвимости» Крымского моста.
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