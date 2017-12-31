Энергомост в Крым взяла под защиту вневедомственная охрана Росгвардии

Симферополь, 31 декабря. Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану энергомост в Крым с воскресенья, 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника управления Росгвардии в Крыму Степана Гайдаржийского, всего под охраной Росгвардии находится 16 объектов региона, включенных в перечень российского правительства.

«До этого его охраняли Внутренние войска, то есть, Росгвардия, а с 1 января это переходит в нашу же вневедомственную охрану», — добавил Гайдаржийский.

Известно также, что безопасность энергомоста в Кубани также будет поручена сотрудникам вневедомственной охраны, — пишет ТАСС.

Ранее украинский генерал рассказал об «уязвимости» Крымского моста.