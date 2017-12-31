Космонавт Шкаплеров опубликовал фото Крымского моста с борта МКС

Москва, 31 декабря. Российский космонавт и уроженец Севастополя Антон Шкаплеров, который находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал несколько фотографий поверхности Земли, на которых виден Крымский полуостров.

Напомним, Шкаплеров прибыл на станцию 19 декабря (в качестве капитана пилотируемого корабля «Союз МС-07»).

«Фотографии моей родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю, все идет по графику!» — написал он.

Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из Космоса. ????Подтверждаю, все идет по графику! ????



The images of my Homeland from space: Balaklava, Sevastopol and the Crimean bridge. pic.twitter.com/pDqTMbotaX — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) December 28, 2017

Позднее на странице космонавта в Instagram был опубликован новогодний ролик, в котором показано, как обитатели МКС готовятся к праздникам.

«С Новым годом, планета! Пусть все ваши желания сбудутся!» — отметил Антон Шкаплеров.

Ранее стало известно о том, что на строительстве моста через Керченский пролив побывал Дед Мороз из Великого Устюга.