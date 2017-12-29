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Севастопольские «моржи» устроят новогодний заплыв
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    Севастопольские «моржи» устроят новогодний заплыв

    12:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  29 Декабря 2017
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    Севастопольские «моржи» устроят новогодний заплыв

    Севастополь, 29 декабря. В преддверии Нового года севастопольские «моржи» устроят праздничный заплыв с хороводом вокруг елки в море. 

    В субботу, 30 декабря, в Балаклаве пройдет командный эстафетный заплыв, а также массовый заплыв в свободном стиле. В рамках последнего «моржи» устроят в море хоровод вокруг елки, сообщается на сайте Севастопольского клуба зимнего плавания «Морж СССР».

    Начало мероприятия назначено на 11 часов утра. В 12.10 начнется эстафетный заплыв, наблюдать за морским хороводом можно будет с 13.00. Ожидается, что температура воды в субботу поднимется на шесть делений термометра выше нуля, воздух прогреется до плюс восьми.

    Принять участие в мероприятии смогут как члены клубов и секций, так и обычные граждане. Главное требование ко всем участникам – опыт плавания в холодной воде и разрешение врача на участие в подобных мероприятиях.

    Автор: Алексей Громов
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    #севастополь #новый год 2018 #моржи
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