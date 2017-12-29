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Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
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    Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году

    11:38  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  29 Декабря 2017
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    Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году

    Севастополь, 29 декабря. В течение 2017 года депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли 79 законов. Среди них – закон о выборах губернатора и о социально-экономическом развитии города до 2030 года.

    Итоги работы севастопольских парламентариев в 2017 году подвела накануне председатель городского заксобрания Екатерина Алтабаева. В числе наиболее значимых законов, принятых в течение года, она назвала закон о выделении земельных участков многодетным семьям и репрессированным гражданам.

    Алтабаева также сообщила о планах заксобрания на 2018 год. По ее словам, в следующем году в Севастополе планируют принять ряд важных законов. Среди них – закон об отзыве губернатора. Алтабаева отметила, что часть законопроектов уже внесены на рассмотрение заксобрания.

    «Нужно пересмотреть закон 102-ЗС о местном самоуправлении касательно местных и выделенных полномочий – их соотношение иногда тормозит полноценную деятельность муниципальных образований. Закон об утверждении прогнозного плана приватизации: очень важно, чтобы те ГУПы, которые неэффективны, стали приносить доход в казну города. Закон о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций», — сообщила она РИА Новости Крым.

    Также в следующем году в Севастополе рассмотрят закон о политике в сфере культуры, закон о патриотическом воспитании и закон о специализированном жилищной фонде.

    Автор: Алексей Громов
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    #севастополь #заксобрание #алтабаева
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