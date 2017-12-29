Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году

Севастополь, 29 декабря. В течение 2017 года депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли 79 законов. Среди них – закон о выборах губернатора и о социально-экономическом развитии города до 2030 года.

Итоги работы севастопольских парламентариев в 2017 году подвела накануне председатель городского заксобрания Екатерина Алтабаева. В числе наиболее значимых законов, принятых в течение года, она назвала закон о выделении земельных участков многодетным семьям и репрессированным гражданам.

Алтабаева также сообщила о планах заксобрания на 2018 год. По ее словам, в следующем году в Севастополе планируют принять ряд важных законов. Среди них – закон об отзыве губернатора. Алтабаева отметила, что часть законопроектов уже внесены на рассмотрение заксобрания.

«Нужно пересмотреть закон 102-ЗС о местном самоуправлении касательно местных и выделенных полномочий – их соотношение иногда тормозит полноценную деятельность муниципальных образований. Закон об утверждении прогнозного плана приватизации: очень важно, чтобы те ГУПы, которые неэффективны, стали приносить доход в казну города. Закон о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций», — сообщила она РИА Новости Крым.

Также в следующем году в Севастополе рассмотрят закон о политике в сфере культуры, закон о патриотическом воспитании и закон о специализированном жилищной фонде.