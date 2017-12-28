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Перед Новым годом в Севастополе начнут ловить пьяных водителей
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    Перед Новым годом в Севастополе начнут ловить пьяных водителей

    15:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  28 Декабря 2017
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    Перед Новым годом в Севастополе начнут ловить пьяных водителей

    Севастополь, 28 декабря. В преддверии новогодних праздников на дорогах Севастополя начнутся массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут тестировать автомобилистов на предмет алкогольного опьянения.

    Рейд «Нетрезвый водитель» начнется в пятницу, 29 декабря. Его проводят в профилактических целях. Как отмечают в региональном УМВД РФ, подобные проверки дисциплинируют водителей и помогают снизить риск аварий на дорогах.

    В течение 2017 года в Севастополе произошло 51 ДТП с участием нетрезвых водителей, жертвами таких аварий стали шесть человек, еще 72 получили травмы.

    Напомним, согласно статье 12.8 административного кодекса РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком от 1,5 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Таким же санкциям подвергнется водитель при отказе проходить медицинское освидетельствование.

    Автор: Алексей Громов
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    #гибдд #севастополь #транспорт #проверка #нетрезвый водитель
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