Перед Новым годом в Севастополе начнут ловить пьяных водителей

Севастополь, 28 декабря. В преддверии новогодних праздников на дорогах Севастополя начнутся массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут тестировать автомобилистов на предмет алкогольного опьянения.

Рейд «Нетрезвый водитель» начнется в пятницу, 29 декабря. Его проводят в профилактических целях. Как отмечают в региональном УМВД РФ, подобные проверки дисциплинируют водителей и помогают снизить риск аварий на дорогах.

В течение 2017 года в Севастополе произошло 51 ДТП с участием нетрезвых водителей, жертвами таких аварий стали шесть человек, еще 72 получили травмы.

Напомним, согласно статье 12.8 административного кодекса РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком от 1,5 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Таким же санкциям подвергнется водитель при отказе проходить медицинское освидетельствование.