Троллейбусный маршрут №13 возобновил работу в Севастополе

Севастополь, 28 декабря. Троллейбусный маршрут № 13 после шести месяцев перерыва возобновляет свою работу в Севастополе.

Маршрут № 13 был приостановлен полгода назад в связи с проведением дорожных работ по улице Хрусталева. С 28 декабря жители Севастополя снова смогут воспользоваться маршрутом. Об этом в четверг сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова».

Троллейбусы маршрута № 13 курсируют между пятым километром Балаклавского шоссе и площадью Лазарева. С графиком движения можно ознакомиться на сайте «Севэлектроавтотранса».