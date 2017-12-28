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Троллейбусный маршрут №13 возобновил работу в Севастополе
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    Троллейбусный маршрут №13 возобновил работу в Севастополе

    12:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  28 Декабря 2017
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    Троллейбусный маршрут №13 возобновил работу в Севастополе

    Севастополь, 28 декабря. Троллейбусный маршрут № 13 после шести месяцев перерыва возобновляет свою работу в Севастополе.  

    Маршрут № 13 был приостановлен полгода назад в связи с проведением дорожных работ по улице Хрусталева. С 28 декабря жители Севастополя снова смогут воспользоваться маршрутом. Об этом в четверг сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова».

    Троллейбусы маршрута № 13 курсируют между пятым километром Балаклавского шоссе и площадью Лазарева. С графиком движения можно ознакомиться на сайте «Севэлектроавтотранса».

    Автор: Алексей Громов
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    #троллейбус #севастополь #транспорт
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