Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства

Севастополь, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Севастополя задержали 41-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на аптечный киоск. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по городу.

Согласно информации ведомства, злоумышленник с ножом напал на сотрудника аптеки. По словам 23-летнего фармацевта, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, зашел в аптеку и потребовал выдать ему медицинский препарат.

Вскоре сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Севастополя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Разбой»).

Накануне молодой парень обокрал своего приятеля в Севастополе.