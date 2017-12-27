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Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства
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    Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства

    16:18  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  27 Декабря 2017
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    Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства

    Севастополь, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Севастополя задержали 41-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на аптечный киоск. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по городу. 

    Согласно информации ведомства, злоумышленник с ножом напал на сотрудника аптеки. По словам 23-летнего фармацевта, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, зашел в аптеку и потребовал выдать ему медицинский препарат. 

    Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства

    Вскоре сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Севастополя. 

    В отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Разбой»). 

    Накануне молодой парень обокрал своего приятеля в Севастополе. 

    Автор: Дана Балан
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    #севастополь #разбой
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