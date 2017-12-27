Злоумышленник с ножом напал в Севастополе на фармацевта из-за лекарства
Севастополь, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Севастополя задержали 41-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на аптечный киоск. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по городу.
Согласно информации ведомства, злоумышленник с ножом напал на сотрудника аптеки. По словам 23-летнего фармацевта, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, зашел в аптеку и потребовал выдать ему медицинский препарат.
Вскоре сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Севастополя.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Разбой»).
Накануне молодой парень обокрал своего приятеля в Севастополе.
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