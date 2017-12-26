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Неблагодарный юноша обокрал своего приятеля в Севастополе
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    Неблагодарный юноша обокрал своего приятеля в Севастополе

    12:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  26 Декабря 2017
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    Неблагодарный юноша обокрал своего приятеля в Севастополе

    Севастополь, 26 декабря. Сотрудники севастопольской полиции задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в краже денежных средств из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. 

    По данным ведомства, в полицию обратился 45-летний житель Севастополя с заявлением о том, что из его дома пропали 45 тыс. рублей. 

    Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, которым оказался 18-летний парень. В результате было установлено, что потерпевший и злоумышленник знакомы, последний нередко ночевал в доме мужчины. 

    Неблагодарный юноша обокрал своего приятеля в Севастополе

    Изъять украденные средства вернуть владельцу не удалось, так как молодой человек успел их потратить на свои нужды.

    В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 

    Ранее сообщалось, что севастопольская полиция задержала женщину, которую подозревают в попытке заказать убийство супруга. 

    Автор: Дана Балан
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    #кража #полиция #севастополь
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