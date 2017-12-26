Неблагодарный юноша обокрал своего приятеля в Севастополе

Севастополь, 26 декабря. Сотрудники севастопольской полиции задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в краже денежных средств из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

По данным ведомства, в полицию обратился 45-летний житель Севастополя с заявлением о том, что из его дома пропали 45 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, которым оказался 18-летний парень. В результате было установлено, что потерпевший и злоумышленник знакомы, последний нередко ночевал в доме мужчины.

Изъять украденные средства вернуть владельцу не удалось, так как молодой человек успел их потратить на свои нужды.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что севастопольская полиция задержала женщину, которую подозревают в попытке заказать убийство супруга.