Жительницу Севастополя подозревают в попытке заказать убийство мужа-наркобарона

Севастополь, 22 декабря. В Севастополе расследуется похищение и подготовка убийства наркоторговца. Дело направлено в Нахимовский суд города.

По версии следствия, 31-летняя супруга наркобарона заказала банде преступников похищение с последующим убийством своего мужа, желая завладеть частью его бизнеса. Члены банды должны были удерживать наркотороговца до тех пор, пока ей не удалось бы разобраться со всеми его делами, пишет «СвободнаяПресса-Юг».

Преступление было тщательно продумано. У каждого участника банды была своя роль. Более того, супруга потерпевшего заранее приобрела земельный участок, чтобы впоследствии избавиться от тела. На участке уже была подготовлена могила.

Однако сотрудникам ОМОН удалось задержать преступников и предотвратить убийство похищенного. Один из членов банды сотрудничал со следствием, благодаря чему правоохранители смогли собрать улики против обвиняемых.