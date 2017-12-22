Губернатор Севастополя заявил о необходимости продлить ФЦП по Крыму

Севастополь, 22 декабря. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о необходимости при возможности продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

Об этом Овсянников сообщил накануне. По его словам, продление ФЦП позволит включить в программу новые объекты с большим сроком строительства. В качестве примеров таких объектов губернатор привел театр оперы и балета, киноконцертный зал, театральное училище, которые, согласно указу президента РФ Владимира Путина, должны появиться в Севастополе, пишет РИА Новости Крым.

Овсянников также отметил, что в 2017 году ситуация с выполнением ФЦП в Севастополе улучшилась, однако хорошей работу по этой части пока назвать нельзя. Губернатор оценил ее «на тройку».

«В прошлом году я оценил бы работу не на «ноль», а на «два» по пятибалльной системе. В этом году на «тройку». Из 8,7 млрд рублей, которые идут по ФЦП, в этом году будут освоены порядка 7,5 млрд рублей», — сказал он.

По словам Овсянникова, в Севастополе в рамках ФЦП должны быть введены 16 объектов, все они в настоящее время ведутся. Сложности в регионе возникли с пирсами и дамбами, однако по некоторым проектам работа идет с опережением. В частности, уже пройден технико-ценовой аудит по онкологическому диспансеру.

В настоящее время ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя разработана до 2020 года. Она была принята в августе 2014 года и нацелена на модернизацию инфраструктуры региона.