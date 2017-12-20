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Суд Крыма отменил украинский приговор учителю за призыв вернуться в Россию
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    Суд Крыма отменил украинский приговор учителю за призыв вернуться в Россию

    15:01  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  20 Декабря 2017
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    Суд Крыма отменил украинский приговор учителю за призыв вернуться в Россию

    Симферополь, 20 декабря. Верховный суд Крыма в среду отменил решение украинского суда, который в 2011 году признал виновным местного жителя в сепаратизме.

    Речь идет о крымском учителе математики и основателе пророссийского общественного движения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» Валерии Подъячем, который получил три года лишения свободы условно за то, что публично призывал вернуть Крым в состав России, а все государственные учреждения украсить российским триколором.

    «Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего. Но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию», — рассказал РИА Новости адвокат подсудимого Олег Бондаренко.

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, проведенного в 2014 году.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #крым #верховный суд #приговор
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