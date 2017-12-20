Суд Крыма отменил украинский приговор учителю за призыв вернуться в Россию

Симферополь, 20 декабря. Верховный суд Крыма в среду отменил решение украинского суда, который в 2011 году признал виновным местного жителя в сепаратизме.

Речь идет о крымском учителе математики и основателе пророссийского общественного движения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» Валерии Подъячем, который получил три года лишения свободы условно за то, что публично призывал вернуть Крым в состав России, а все государственные учреждения украсить российским триколором.

«Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего. Но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию», — рассказал РИА Новости адвокат подсудимого Олег Бондаренко.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, проведенного в 2014 году.