Число безработных в Севастополе сократилось на 16%

Севастополь, 20 декабря. Число безработных граждан в Севастополе составляет примерно 10 тысяч человек, а это на две тысячи граждан меньше по сравнению с аналогичными показателями минувшего года. Об этом заявил в среду директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Станислав Борисенко.

Он подчеркнул, что число безработных севастопольцев уменьшилось на 16%.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе правительства, профессиональных союзов и работодателей.

Борисенко отметил, что в уходящем году план по ликвидации неформальной занятости превышен в 1,5 раза, сообщает «Новый Севастополь».

«Севастополь два года подряд заключает соглашение с Рострудом, в соответствии с которым мы получаем окончательную цифру. План этого года — 2500 человек, он уже перевыполнен на 49 процентов», — подытожил Борисенко.

Ранее стало известно, что крымские власти решили перенести взимание курортного сбора до 2019 года, предложив внести некоторые изменения в эксперимент.