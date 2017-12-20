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Общество
Число безработных в Севастополе сократилось на 16%
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    Число безработных в Севастополе сократилось на 16%

    11:17  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  20 Декабря 2017
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    Число безработных в Севастополе сократилось на 16%

    Севастополь, 20 декабря. Число безработных граждан в Севастополе составляет примерно 10 тысяч человек, а это на две тысячи граждан меньше по сравнению с аналогичными показателями минувшего года. Об этом заявил в среду директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Станислав Борисенко.

    Он подчеркнул, что число безработных севастопольцев уменьшилось на 16%.

    По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе правительства, профессиональных союзов и работодателей.

    Число безработных в Севастополе сократилось на 16%

    Борисенко отметил, что в уходящем году план по ликвидации неформальной занятости превышен в 1,5 раза, сообщает «Новый Севастополь».

    «Севастополь два года подряд заключает соглашение с Рострудом, в соответствии с которым мы получаем окончательную цифру. План этого года — 2500 человек, он уже перевыполнен на 49 процентов», — подытожил Борисенко.

    Ранее стало известно, что крымские власти решили перенести взимание курортного сбора до 2019 года, предложив внести некоторые изменения в эксперимент.

    Автор: Дана Балан
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    #севастополь #безработные
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