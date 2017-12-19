Суд в Севастополе вынес приговор подросткам, которые заживо сожгли трех бездомных

Севастополь, 19 декабря. Севастопольский суд оставил без изменения приговор Гагаринского районного суда в отношении двух несовершеннолетних, которых два года назад обвинили в убийстве трех бездомных.

Напомним, осенью 2015 года между подростками и двумя бездомными мужчинами вспыхнул конфликт. Несовершеннолетние пришли к заброшенному киоску, где спали бездомные. Подростки избили битами мужчин и подожгли помещение, сообщает «Свободная пресса».

Как оказалось позже, юноши не заметили третьего бездомного, который спал в том же ларьке. Тогда при разборе завалов были обнаружены три трупа.

Севастопольский суд приговорил старшего подозреваемого к 9,5 годам тюрьмы в колонии строгого режима, а младшего парня — к 6,5 годам в воспитательной колонии.