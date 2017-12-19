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Суд в Севастополе вынес приговор подросткам, которые заживо сожгли трех бездомных
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    Суд в Севастополе вынес приговор подросткам, которые заживо сожгли трех бездомных

    11:39  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  19 Декабря 2017
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    Суд в Севастополе вынес приговор подросткам, которые заживо сожгли трех бездомных

    Севастополь, 19 декабря. Севастопольский суд оставил без изменения приговор Гагаринского районного суда в отношении двух несовершеннолетних, которых два года назад обвинили в убийстве трех бездомных.

    Напомним, осенью 2015 года между подростками и двумя бездомными мужчинами вспыхнул конфликт. Несовершеннолетние пришли к заброшенному киоску, где спали бездомные. Подростки избили битами мужчин и подожгли помещение, сообщает «Свободная пресса»

    Суд в Севастополе вынес приговор подросткам, которые заживо сожгли трех бездомных

    Как оказалось позже, юноши не заметили третьего бездомного, который спал в том же ларьке. Тогда при разборе завалов были обнаружены три трупа.

    Севастопольский суд приговорил старшего подозреваемого к 9,5 годам тюрьмы в колонии строгого режима, а младшего парня — к 6,5 годам в воспитательной колонии.

    Автор: Дана Балан
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    #суд #убийство #севастополь #бездомные
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