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Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Общество
Синоптики предупредили жителей Севастополя о первом снеге
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    Синоптики предупредили жителей Севастополя о первом снеге

    11:37  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  18 Декабря 2017
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    Синоптики предупредили жителей Севастополя о первом снеге

    Севастополь, 18 декабря. Синоптики предупредили жителей Севастополя о надвигающихся холодах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Крымского Гидрометцентра. 

    По данным синоптиков, в понедельник, 18 декабря, в городе пройдут дожди, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. 

    Согласно информации метеослужб города, во вторник, 19 декабря, температура воздуха опустится до пяти градусов тепла, местами пройдет первый снег, а на следующий день, 20 декабря, ожидается минусовая температура.

    Синоптики предупредили жителей Севастополя о первом снеге

    Кроме того, на крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и снегопада. Синоптики предупреждают о резком похолодании на полуострове.

    Автор: Дана Балан
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    #погода #крым #севастополь
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