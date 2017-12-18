Синоптики предупредили жителей Севастополя о первом снеге

Севастополь, 18 декабря. Синоптики предупредили жителей Севастополя о надвигающихся холодах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Крымского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник, 18 декабря, в городе пройдут дожди, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

Согласно информации метеослужб города, во вторник, 19 декабря, температура воздуха опустится до пяти градусов тепла, местами пройдет первый снег, а на следующий день, 20 декабря, ожидается минусовая температура.

Кроме того, на крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и снегопада. Синоптики предупреждают о резком похолодании на полуострове.