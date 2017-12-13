Древние артефакты обнаружили у берегов Севастополя
Севастополь, 13 декабря. Научные сотрудники из Севастопольского государственного университета нашли в море возле поселка Любимовка, расположенного под Севастополем, три одинаковых железных якоря. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения.
Находка, по словам специалистов, может говорить о кораблекрушении. По мнению археологов, обнаруженные артефакты датируются 4-5 веками (Византийский период — Прим.ред.).
«Это промежуточный этап между свинцовыми якорями античной эпохи и основательными средневековыми. Если мы найдем керамику, то сможем точнее назвать время этого кораблекрушения», — следует из сообщения.
Ожидается, что археологические работы продолжат в январе будущего года. Специалисты считают, что в данном районе могут находиться другие артефакты.
Обнаруженные якоря собираются законсервировать, чтобы они не разрушились, передает «Интерфакс».