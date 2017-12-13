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Древние артефакты обнаружили у берегов Севастополя
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    Древние артефакты обнаружили у берегов Севастополя

    12:19  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  13 Декабря 2017
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    Древние артефакты обнаружили у берегов Севастополя

    Севастополь, 13 декабря. Научные сотрудники из Севастопольского государственного университета нашли в море возле поселка Любимовка, расположенного под Севастополем, три одинаковых железных якоря. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения. 

    Находка, по словам специалистов, может говорить о кораблекрушении. По мнению археологов, обнаруженные артефакты датируются 4-5 веками (Византийский период — Прим.ред.).

    Древние артефакты обнаружили у берегов Севастополя

    «Это промежуточный этап между свинцовыми якорями античной эпохи и основательными средневековыми. Если мы найдем керамику, то сможем точнее назвать время этого кораблекрушения», — следует из сообщения. 

    Ожидается, что археологические работы продолжат в январе будущего года. Специалисты считают, что в данном районе могут находиться другие артефакты.

    Обнаруженные якоря собираются законсервировать, чтобы они не разрушились, передает «Интерфакс».

    Автор: Дана Балан
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    #археологи #севастополь #якорь #находка #артефакты
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