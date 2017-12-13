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Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы
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    Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

    11:25  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:25  13 Декабря 2017
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    Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

    Севастополь, 13 декабря. Севастопольское руководство предпринимает все усилия, чтобы ведение предпринимательской деятельности в регионе стало более легким и прозрачным. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников. 

    По словам севастопольского главы, правительство руководствуется опытом Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    Овсянников рассчитывает, что сотрудничество с АСИ позволит повысить темпы социально-экономического развития региона, сообщает «ФедералПресс».

    «Инвестиционный климат является ключевой задачей работы любого главы субъекта», — подчеркнул губернатор.

    Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

    На прошедшем заседании по улучшению бизнес-климата Севастополя с участием представителей общественных организаций было решено сформировать регулярно действующий орган, который будет курировать вопросы защиты прав бизнесменов, а также сможет обеспечивать диалог между бизнес-структурами и государством.

    Ранее сообщалось, что Овсянников поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы-2018.

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #севастополь #бизнес #овсянников
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