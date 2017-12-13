Губернатор Севастополя назвал ключевую задачу своей работы

Севастополь, 13 декабря. Севастопольское руководство предпринимает все усилия, чтобы ведение предпринимательской деятельности в регионе стало более легким и прозрачным. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

По словам севастопольского главы, правительство руководствуется опытом Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Овсянников рассчитывает, что сотрудничество с АСИ позволит повысить темпы социально-экономического развития региона, сообщает «ФедералПресс».

«Инвестиционный климат является ключевой задачей работы любого главы субъекта», — подчеркнул губернатор.

На прошедшем заседании по улучшению бизнес-климата Севастополя с участием представителей общественных организаций было решено сформировать регулярно действующий орган, который будет курировать вопросы защиты прав бизнесменов, а также сможет обеспечивать диалог между бизнес-структурами и государством.

Ранее сообщалось, что Овсянников поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы-2018.