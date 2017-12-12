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Нового главу крымского УФАС официально назначат на следующей неделе
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    Нового главу крымского УФАС официально назначат на следующей неделе

    15:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:25  12 Декабря 2017
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    Нового главу крымского УФАС официально назначат на следующей неделе

    Севастополь, 12 декабря. Новым главой управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Крыму и Севастополю назначен Евгений Костюшин, который до этого руководил государственной инспекцией труда в Татарстане.

    В послужном списке 42-летнего Костюшина также работа в УФАС по Республике Марий Эл и в УФАС по Республике Татарстан.

    Костюшин родился 5 января 1975 года в городе Зеленодольске в Татарстане, имеет два высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии», а также «юриспруденция».

    Нового главу крымского УФАС официально назначат на следующей неделе

    Напомним, экс-глава регионального управления ФАС Тимофей Кураев 8 ноября текущего года был обнаружен мертвым у себя дома. Тело 44-летнего Кураева нашла его супруга.  

    Автор: Дана Балан
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    #крым #севастополь #фас #кураев #костюшин
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