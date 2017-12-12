Нового главу крымского УФАС официально назначат на следующей неделе

Севастополь, 12 декабря. Новым главой управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Крыму и Севастополю назначен Евгений Костюшин, который до этого руководил государственной инспекцией труда в Татарстане.

В послужном списке 42-летнего Костюшина также работа в УФАС по Республике Марий Эл и в УФАС по Республике Татарстан.

Костюшин родился 5 января 1975 года в городе Зеленодольске в Татарстане, имеет два высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии», а также «юриспруденция».

Напомним, экс-глава регионального управления ФАС Тимофей Кураев 8 ноября текущего года был обнаружен мертвым у себя дома. Тело 44-летнего Кураева нашла его супруга.