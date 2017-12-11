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«Это уже не Украина»: экс-депутат Рады рассказал о жизни в Крыму
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    «Это уже не Украина»: экс-депутат Рады рассказал о жизни в Крыму

    16:26  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  11 Декабря 2017
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    «Это уже не Украина»: экс-депутат Рады рассказал о жизни в Крыму

    Симферополь, 11 декабря. Бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Олег Царев отметил значительное улучшение жизни в Крыму с тех пор, как полуостров перешел в состав России. По словам политика, обстановка в регионе сегодня значительно лучше, чем на Украине.

     «На фоне того, что сейчас происходит и происходило, особенно в первые годы после «Революции достоинства» на Донбассе, я живу просто в королевских условиях. Мне тут комфортно. Это уже не Украина»,  — отметил Царев.

    «Это уже не Украина»: экс-депутат Рады рассказал о жизни в Крыму

    Экс-депутат подчеркнул, что потерял многие бизнес-активы на Украине после госпереворота 2014 года, однако ему хватает того, что осталось, передают украинские СМИ.

    Напомним, что Царев был вынужден перебраться в Крым после того, как в апреле 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила против него три уголовных дела. Бывшего парламентария обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Украины, призывах к насильственному изменению конституционного строя и в попытках изменить государственные границы страны.  Крым отошел к России по итогам народного референдума в 2014 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #царев
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