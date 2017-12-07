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Глава Севастополя поддержал решение Путина баллотироваться в президенты РФ
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    Глава Севастополя поддержал решение Путина баллотироваться в президенты РФ

    12:00  7 Декабря 2017
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    Глава Севастополя поддержал решение Путина баллотироваться в президенты РФ

    Севастополь, 7 декабря. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах в марте 2018 года. 

    Севастопольский губернатор поддержал решение главы российского государства, который принял решение баллотироваться в президенты РФ.

    Он подчеркнул, что «весь мир видит, какие качественные изменения происходят в России благодаря Путину».

    Кроме того, Овсянников добавил, что развитие Севастополя всегда стоит в центре внимания российского лидера, который поддерживает местные идеи, предлагает свои решения, направленные на усиление особого статуса города.

    Глава Севастополя поддержал решение Путина баллотироваться в президенты РФ

    Губернатор также отметил, что благодаря Путину Севастополь возрождается и раскрывает «свою красоту и глубину». 

    Напомним, 6 декабря Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Граждане РФ обрадовались решению российского лидера. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #севастополь #выборы-2018 #овсянников
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