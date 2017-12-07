Глава Севастополя поддержал решение Путина баллотироваться в президенты РФ

Севастополь, 7 декабря. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал решение президента России Владимира Путина участвовать в выборах в марте 2018 года.

Севастопольский губернатор поддержал решение главы российского государства, который принял решение баллотироваться в президенты РФ.

Он подчеркнул, что «весь мир видит, какие качественные изменения происходят в России благодаря Путину».

Кроме того, Овсянников добавил, что развитие Севастополя всегда стоит в центре внимания российского лидера, который поддерживает местные идеи, предлагает свои решения, направленные на усиление особого статуса города.

Губернатор также отметил, что благодаря Путину Севастополь возрождается и раскрывает «свою красоту и глубину».

Напомним, 6 декабря Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Граждане РФ обрадовались решению российского лидера.

Владимир Путин. Биография