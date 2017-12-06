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Губернатор Севастополя по поручению Путина провел прием граждан
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    Губернатор Севастополя по поручению Путина провел прием граждан

    18:00  6 Декабря 2017
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    Губернатор Севастополя по поручению Путина провел прием граждан

    Севастополь, 6 декабря. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в среду, 6 декабря, провел прием граждан по личным вопросам.

    В ходе приема пенсионерка из села Андреевка попросила Овсянникова помочь отправить ее внука на лечение в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, которая расположена в Москве. По ее словам, местные врачи зафиксировали у ребенка диабет. Глава региона пообещал помочь с этим вопросом, сообщает «ФедералПресс».

    Губернатор Севастополя по поручению Путина провел прием граждан

    Жители Гагаринского района обратились к севастопольскому губернатору с просьбой оборудовать детскую площадку во дворе одного из домов по улице Адмирала Юмашева.

    Овсянников пообещал выполнить просьбу в будущем году, а также добавил, что на данном этапе готовится проектная документация. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #севастополь #овсянников
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