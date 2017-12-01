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Общество
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Россия
Крымские порты могут задействовать в торговле с Турцией
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    Крымские порты могут задействовать в торговле с Турцией

    22:14  1 Декабря 2017
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    Крымские порты могут задействовать в торговле с Турцией

    Симферополь, 1 декабря. Крымские морские порты можно задействовать при торговле между Россией и Турцией. Такое мнение высказал министр транспорта республики Игорь Захаров.

    В эфире радиостанции «Крым» Захаров рассказал, что минтранс собирается обратиться к правительству России с предложением о том, чтобы крымские порты и, соответственно, крымскую таможню сделать пунктом перевалки грузов со стороны России для Турции. Это позволило бы загрузить крымские порты.

    По словам министра транспорта, в настоящее время порты Крыма работают в основном на каботажные грузы, которые идут для внутреннего потребления полуострова.

    Крымские порты могут задействовать в торговле с Турцией

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что два рейса «Пермь  — Симферополь» появились в летнем расписании аэропорта «Большое Савино» на будущий год.

    Автор: Олеся Волкова
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    #турция #крым #торговля #порт
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