Крымские порты могут задействовать в торговле с Турцией

Симферополь, 1 декабря. Крымские морские порты можно задействовать при торговле между Россией и Турцией. Такое мнение высказал министр транспорта республики Игорь Захаров.

В эфире радиостанции «Крым» Захаров рассказал, что минтранс собирается обратиться к правительству России с предложением о том, чтобы крымские порты и, соответственно, крымскую таможню сделать пунктом перевалки грузов со стороны России для Турции. Это позволило бы загрузить крымские порты.

По словам министра транспорта, в настоящее время порты Крыма работают в основном на каботажные грузы, которые идут для внутреннего потребления полуострова.

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