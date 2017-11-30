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Кубанского рецидивиста задержали за развращение школьницы в Севастополе
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    Кубанского рецидивиста задержали за развращение школьницы в Севастополе

    10:54  30 Ноября 2017
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    Кубанского рецидивиста задержали за развращение школьницы в Севастополе

    Севастополь, 30 ноября. Сотрудники севастопольской полиции задержали злоумышленника из Краснодарского края, который в марте этого года совершил развратные действия сексуального характера в отношении 14-летней ученицы. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Севастополю.

    «Следственными органами СК России по городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего уроженца Краснодарского края. Ему вменяется совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», — уточнили в ведомстве.

    Кубанского рецидивиста задержали за развращение школьницы в Севастополе

    Напомним, 8 марта текущего года подозреваемый на пляже мыса Фиолент совершил в отношении нетрезвой девочки насильственные действия сексуального характера. 

    Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника, которым оказался ранее неоднократно судимый житель Краснодарского края.

    Автор: Дана Балан
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    #кубань #севастополь #развращение
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