Кубанского рецидивиста задержали за развращение школьницы в Севастополе

Севастополь, 30 ноября. Сотрудники севастопольской полиции задержали злоумышленника из Краснодарского края, который в марте этого года совершил развратные действия сексуального характера в отношении 14-летней ученицы. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Севастополю.

«Следственными органами СК России по городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего уроженца Краснодарского края. Ему вменяется совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 8 марта текущего года подозреваемый на пляже мыса Фиолент совершил в отношении нетрезвой девочки насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника, которым оказался ранее неоднократно судимый житель Краснодарского края.