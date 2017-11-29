Власти Крыма озвучили размер курортного сбора для туристов

Симферополь, 29 ноября. С мая 2018 года в Крыму будут взимать с туристов курортный сбор в размере 10 рублей за сутки проживания, говорится в законопроекте, который приняли депутаты Государственного совета Крыма.

Решение было принято в среду, 29 ноября. Согласно одобренному законопроекту, за сутки проживания в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе с туристов будут взимать 10 рублей. Нововведение начнет действовать с мая будущего года и продлится до 30 сентября.

Отметим, курортный сбор должны будут выплачивать постояльцы гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз полуострова. Отмечается, что суточный сбор с одного человека не может превышать 100 рублей. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры. российских регионов, где был введен курортный сбор, передает «Свободная пресса».