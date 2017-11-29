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Политика
Путин рассказал о создании современного музейного комплекса в Севастополе
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    Путин рассказал о создании современного музейного комплекса в Севастополе

    18:00  29 Ноября 2017
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    Путин рассказал о создании современного музейного комплекса в Севастополе

    Сочи, 29 ноября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Севастополе откроют новый музейный комплекс, где смогут располагаться филиалы ведущих музеев России.

    Как отметил российский лидер, это должен быть современный музейный комплекс, который сможет показывать не только то, что есть в Крыму и Севастополе, но и во всей России, передает ТАСС.

    Путин рассказал о создании современного музейного комплекса в Севастополе

    «Я говорил недавно в отношении Владивостока, где Эрмитаж, Русский музей планируют открыть свои филиалы. Для этого мы сделали отдельный современный музейный комплекс», — подчеркнул Путин, добавив, что похожий современный комплекс в скором времени появится в Севастополе, передает «ФедералПресс»

    На прошлой неделе, 23 ноября, министерство обороны России по поручению российского президента передало Севастополю военные городки у Херсонеса. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #севастополь #музей
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