Путин рассказал о создании современного музейного комплекса в Севастополе

Сочи, 29 ноября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Севастополе откроют новый музейный комплекс, где смогут располагаться филиалы ведущих музеев России.

Как отметил российский лидер, это должен быть современный музейный комплекс, который сможет показывать не только то, что есть в Крыму и Севастополе, но и во всей России, передает ТАСС.

«Я говорил недавно в отношении Владивостока, где Эрмитаж, Русский музей планируют открыть свои филиалы. Для этого мы сделали отдельный современный музейный комплекс», — подчеркнул Путин, добавив, что похожий современный комплекс в скором времени появится в Севастополе, передает «ФедералПресс».

На прошлой неделе, 23 ноября, министерство обороны России по поручению российского президента передало Севастополю военные городки у Херсонеса.

Владимир Путин. Биография