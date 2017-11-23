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«Черная пятница» в Петербурге началась с масштабной хакерской атаки
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    «Черная пятница» в Петербурге началась с масштабной хакерской атаки

    17:19  23 Ноября 2017
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    «Черная пятница» в Петербурге началась с масштабной хакерской атаки

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Сайт билетного оператора в Петербурге подвергся мощной хакерской атаке, сообщает пресс-служба компании.

    Инцидент произошел в первый день общегородской акции «Черная пятница – Белый четверг».

    По информации «Комсомольской правды в Петербурге», хакерскую атаку удалось успешно отразить. В данный момент на сайте ведутся работы по устранению последствий инцидента. Продажи билетов в театральной кассе идут в штатном режиме.

    Напомним, что в акции Черная пятница – Белый четверг» участвуют почти 100 театров и концертных площадок. Она будет длиться с 23 по 26 ноября. В рамках акции все билеты доступны по ценам со скидкой до 50%.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #черная пятница #билет #хакер
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