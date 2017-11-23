Жительница Петербурга отдала мошенникам 100 тысяч рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы

Санкт-Петербург, 23 ноября. Жительница Петербурга стала жертвой мошенников, которые потребовали с нее 100 тысяч рублей, заявив, что с ее зятем случилось беда — его задержала полиция.

Злоумышленники сообщили 85-летней пенсионерке, что мужчине грозит тюрьма и уголовный срок. Спасти его можно только путем выкупа в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, напуганная женщина тут же на все согласилась. Через полчаса мошенники получили деньги и исчезли в неизвестном направлении.

Впоследствии выяснилось, что зять цел и невредим. Никто его не задерживал и в тюрьму садить не собирался.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, передает «Комсомольская правда в Петербурге».