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МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 24 ноября
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    МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 24 ноября

    15:48  23 Ноября 2017
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    МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 24 ноября

    Санкт-Петербург, 23 ноября. В пятницу в Петербурге ночью и утром ожидается гололедица, в связи с чем горожанам необходимо соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях, сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 24 ноября температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов. Ночью и утром будут скользкие дороги из-за образовавшейся корочки. 

    Атмосферное давление будет понижаться.

    МЧС просит водителей соблюдать правила безопасности: держать увеличенную дистанцию во время движения в потоке, включать поворотники заранее. 

    Ранее сообщалось, что сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #гололед
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