МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 24 ноября

Санкт-Петербург, 23 ноября. В пятницу в Петербурге ночью и утром ожидается гололедица, в связи с чем горожанам необходимо соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях, сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 24 ноября температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов. Ночью и утром будут скользкие дороги из-за образовавшейся корочки.

Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС просит водителей соблюдать правила безопасности: держать увеличенную дистанцию во время движения в потоке, включать поворотники заранее.

Ранее сообщалось, что сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти.