Футболист «Зенита» зимой может переехать в ЦСКА

Санкт-Петербург, 23 ноября. Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов в грядущее трансферное окно может переехать в столичный ЦСКА.

По имеющимся данным, боссы красно-синих рассматривают вариант аренды полузащитника до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Как отмечает источник, тренер петербургского клуба Роберто Манчини посоветовал Шатову покинуть «Зенит» для получения большего количества игровой практики, поэтому агент хавбека изучает различные варианты продолжения карьеры футболиста, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что предметный интерес к 27-летнему игроку проявляет «Краснодар».

Ранее сообщалось, что по решению итальянского специалиста зимой «Зенит» могут покинуть еще два футболиста.