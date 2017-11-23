Станцию метро «Девяткино» в Петербурге могут переименовать

Санкт-Петербург, 23 ноября. Муринские депутаты поддержали инициативу о переименовании станции метро «Девяткино».

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость», которая является крупным застройщиком Мурино, предложила дать конечной станции красной ветки новое название — «Менделеевская».

Депутаты Муринского сельского поселения инициативу одобрили, сообщили в пресс-службе поселения, и направили документ на утверждение Законодательному собранию Ленинградской области. Также они обратились с просьбой о поддержке к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Станция «Девяткино» построена в 1978 году и до 1992 года носила название «Комсомольская». Сегодня эта станция является единственной в системе петербургского метрополитена, находящейся за чертой города.