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Станцию метро «Девяткино» в Петербурге могут переименовать
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    Станцию метро «Девяткино» в Петербурге могут переименовать

    15:29  23 Ноября 2017
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    Станцию метро «Девяткино» в Петербурге могут переименовать

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Муринские депутаты поддержали инициативу о переименовании станции метро «Девяткино».

    Группа компаний «Арсенал-Недвижимость», которая является крупным застройщиком Мурино, предложила дать конечной станции красной ветки новое название — «Менделеевская».

    Депутаты Муринского сельского поселения инициативу одобрили, сообщили в пресс-службе поселения, и направили документ на утверждение Законодательному собранию Ленинградской области. Также они обратились с просьбой о поддержке к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

    Станция «Девяткино» построена в 1978 году и до 1992 года носила название «Комсомольская». Сегодня эта станция является единственной в системе петербургского метрополитена, находящейся за чертой города.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #метро #девяткино #мурино
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