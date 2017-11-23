Жителей Петербурга испугал «дым» над плавучей АЭС: названа причина

Санкт-Петербург, 23 ноября. На плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» объяснили «задымление», которое напугало в четверг жителей Петербурга.

Жители Петербурга в четверг, 23 ноября, заметили дым над строящейся плавучей атомной станцией «Академик Ломоносов» на верфи Балтийского завода. Петербуржцы не без ужаса предположили, что на АЭС произошел пожар. Однако сотрудники МЧС опровергли информацию — сообщений о возгорании не поступало.

Как оказалось, дым идет от котельной. В пресс-службе Балтийского завода успокоили горожан, отметив, что «все в порядке».