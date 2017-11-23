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Жителей Петербурга испугал «дым» над плавучей АЭС: названа причина
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    Жителей Петербурга испугал «дым» над плавучей АЭС: названа причина

    14:10  23 Ноября 2017
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    Жителей Петербурга испугал «дым» над плавучей АЭС: названа причина

    Санкт-Петербург, 23 ноября. На плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» объяснили «задымление», которое напугало в четверг жителей Петербурга.

    Жители Петербурга в четверг, 23 ноября, заметили дым над строящейся плавучей атомной станцией «Академик Ломоносов» на верфи Балтийского завода. Петербуржцы не без ужаса предположили, что на АЭС произошел пожар. Однако сотрудники МЧС опровергли информацию — сообщений о возгорании не поступало.

    Как оказалось, дым идет от котельной. В пресс-службе Балтийского завода успокоили горожан, отметив, что «все в порядке».

    «В связи с похолоданием для обогрева внутренних помещений плавучего энергоблока была запущена судовая вспомогательная котельная установка, работающая на дизельном топливе, — цитирует источники «Политика сегодня». — Из-за особенностей конструкции, поднимающийся из дымохода дым со стороны можно спутать с задымлением». 

    Жителей Петербурга испугал «дым» над плавучей АЭС: названа причина

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #аэс #причина #задымление #академик ломоносов
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