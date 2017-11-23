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Общество
Душевую кабину из кухни в петербургской коммуналке убрали по решению суда
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    Душевую кабину из кухни в петербургской коммуналке убрали по решению суда

    13:43  23 Ноября 2017
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    Душевую кабину из кухни в петербургской коммуналке убрали по решению суда

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Коммунальная квартира в Центральном районе Петербурга осталась без душа из-за жалобы одного из жильцов.

    В суд обратилась проживающая в коммунальной квартире на Захарьевской улице пенсионерка. Женщина пожаловалась на незаконную установку душевой кабины в общей кухне. По решению суда приставы направили уведомление о необходимости демонтажа.
     
    Как пояснили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, между соседями возник конфликт, так как двое других собственников установили на кухне душевую кабину на месте, где ранее стоял стол пенсионерки. Отмечается, что сами нарушители коммунальных норм в квартире не проживают, а сдают принадлежащую им площадь в аренду.

    При невыполнении предписания приставов собственникам грозил штраф. По результатам проверки исполнения решения суда установлено, что душевая кабина была демонтирована из общей кухни.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #приставы #коммуналка
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