Один из самых известных витражей Петербурга выбросили на помойку

Санкт-Петербург, 23 ноября. Сотрудники ЖКС, которые производили замену окон на пластиковые стеклопакеты в парадной одного из домов на Петроградской стороне, вместе со старыми стеклами выбросили на помойку витраж.

Об этом «Невским новостям» рассказали жители дома. По их словам, до начала работ витраж с изображением восхода солнца находился на своем месте – в верхнем ярусе окна на последнем этаже парадной. Однако потом, закончив замену окон, работники ЖКС увезли ценный витраж на помойку.

Местные жители сообщили, что их дом не имеет охранного статуса, поэтому петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не поможет им вернуть витраж.

Как пояснили изданию петербургские градозащитники, подобные ситуации происходят в городе нередко. Для того, чтобы избежать потерю ценных исторических интерьеров, по их словам, необходимо внести поправки в региональный закон «О режимах зон охраны».