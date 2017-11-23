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На матче «Зенит» — «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей
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    На матче «Зенит» — «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей

    13:01  23 Ноября 2017
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    На матче «Зенит» — «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей

    Санкт-Петербург, 23 ноября. На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и македонским «Вардаром» ожидается до 45 тыс. болельщиков, команду соперников поддержат до 30 фанатов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

    В пресс-службе также добавили, что сине-бело-голубые сыграют в лазурной форме, гости — в белой.

    Бесплатные автобусы-шаттлы на матч «Зенит» — «Вардар» начнут курсировать за 2,5 часа до старта матча, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Напомним, матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры — в 21.00. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #петербург #зенит #лига европы #македония #вардар
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