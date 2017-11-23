На матче «Зенит» — «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей

Санкт-Петербург, 23 ноября. На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и македонским «Вардаром» ожидается до 45 тыс. болельщиков, команду соперников поддержат до 30 фанатов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В пресс-службе также добавили, что сине-бело-голубые сыграют в лазурной форме, гости — в белой.

Бесплатные автобусы-шаттлы на матч «Зенит» — «Вардар» начнут курсировать за 2,5 часа до старта матча, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры — в 21.00.