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Трамвай сошел с рельсов в Петербурге
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    Трамвай сошел с рельсов в Петербурге

    13:00  23 Ноября 2017
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    Трамвай сошел с рельсов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Трамвай сошел с рельсов в Невском районе Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях.

    Инцидент произошел около шести часов утра в Невском районе города. Трамвай потерял управление и сошел с рельсов. Транспортное средство встало поперек дороги и заградило путь автомобилям.

    В ДТП никто не пострадал. Источники сообщили, что трамвай направлялся в парк. Авария произошла перед поворотом на кольцо в районе проспекта Солидарности.

    Источники в «Горэлектротрансе» констатировали, что неполадку удалось довольно быстро устранить: в течение часа трамвай вернули не рельсы.

    Трамвай сошел с рельсов в Петербурге

    Причины отказа в управлении транспортом на данный момент неизвестны. По факту происшествия будет произведена проверка.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дтп #петербург #рельсы #трамвай #проспект солидарности
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