Трамвай сошел с рельсов в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Трамвай сошел с рельсов в Невском районе Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около шести часов утра в Невском районе города. Трамвай потерял управление и сошел с рельсов. Транспортное средство встало поперек дороги и заградило путь автомобилям.

В ДТП никто не пострадал. Источники сообщили, что трамвай направлялся в парк. Авария произошла перед поворотом на кольцо в районе проспекта Солидарности.

Источники в «Горэлектротрансе» констатировали, что неполадку удалось довольно быстро устранить: в течение часа трамвай вернули не рельсы.

Причины отказа в управлении транспортом на данный момент неизвестны. По факту происшествия будет произведена проверка.