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Водителей Петербурга предупредили о перекрытии Константиновского проспекта
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    Водителей Петербурга предупредили о перекрытии Константиновского проспекта

    11:21  23 Ноября 2017
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    Водителей Петербурга предупредили о перекрытии Константиновского проспекта

    Санкт-Петербург, 23 ноября. С 25 ноября этого года Константиновский проспект в створе Петроградской улицы будет перекрыт для движения транспорта, сообщили представители пресс-службы ГАТИ.

    С 25 ноября на некоторых улицах Северной столицы будет изменено движение транспорта. Так, Константиновский проспект будет полностью перекрыт в створе Петроградской улицы. Отмечается, что это необходимо для проведения работ по ремонту дорожного полотна.

    Затруднение у водителей вызовут и Синопская набережная с набережной Макарова. Ограничено движение для транспорта будет по Оранжерейной и Большой Озерной улицах.

    Водителей Петербурга предупредили о перекрытии Константиновского проспекта

    Кроме того, из-за прокладки нового газопровода на улице Шкапина также ограничат проезд автомобилей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #дороги #движение #ремонт
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