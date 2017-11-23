Водителей Петербурга предупредили о перекрытии Константиновского проспекта

Санкт-Петербург, 23 ноября. С 25 ноября этого года Константиновский проспект в створе Петроградской улицы будет перекрыт для движения транспорта, сообщили представители пресс-службы ГАТИ.

С 25 ноября на некоторых улицах Северной столицы будет изменено движение транспорта. Так, Константиновский проспект будет полностью перекрыт в створе Петроградской улицы. Отмечается, что это необходимо для проведения работ по ремонту дорожного полотна.

Затруднение у водителей вызовут и Синопская набережная с набережной Макарова. Ограничено движение для транспорта будет по Оранжерейной и Большой Озерной улицах.

Кроме того, из-за прокладки нового газопровода на улице Шкапина также ограничат проезд автомобилей.